Бедствующий стриптизер Тарзан заявил, что нашел новую работу

Москва, 29 мая. Пожаловавшийся на безденежье муж Наташи Королевой, танцор и стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, заявил, что нашел новую работу. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

На опубликованном фото Тарзан перевоплотился в уборщицу. На голову длинноволосый мужчина повязал платок, а в руках держит тряпку.

«Устроился на работу. По специальности. В половых-то делах я соображаю!», — с иронией написал стриптизер.

Ранее артист заявил, что эпидемия сильно ударила по бюджету его семьи, и он вместе со звездной супругой испытывают сильную нехватку денег. Тарзан посетовал, что сейчас что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию», пишет «Федерал Пресс».

Эти слова вызвали большой общественный резонанс. 25 мая фермер Олег Сирота обратился к Глушко, предложив ему поработать на ферме с «элитными телками». В качестве возможных вакансий Сирота предложил Тарзану место дояра или сварщика.

В тот же день продюсер Сергей Разин заявил, что положение Глушко настолько плачевно, что он планирует показывать интимные места на закрытых каналах в Интернете. После этого Тарзан решил перестать общаться с прессой.

Как отмечает Infox.ru, помимо Тарзана на сложное денежное положение жаловался и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, он вместе со своей женой, певицей Валерией «практически бедствуют, так как все они лишились возможности зарабатывать». На эти жалобы отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он высмеял Пригожина и заявил, что готов передать ему пачку сосисок.



