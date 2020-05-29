Швейцарским проституткам с июня разрешат работать в перчатках и безопасных позах

Берн, 29 мая. Швейцарские бордели смогут возобновить работу в начале июня, но их работницам придется соблюдать с клиентами определенные правила безопасности. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Бордели Швейцарии могут функционировать с 6 июня. В связи с пандемией проститутки обязаны надевать перчатки на время близости в коленно-локтевой позе и во время секса втроем.

Кроме того, они должны работать в безопасных позах, при которых риск передачи коронавирусной инфекции является максимально низким, и по возможности находиться в маске. Кроме того, им рекомендовано менять простыни после каждого клиента.

Одно из нововведений коснулось и посетителей борделей.

«Анонимность также ушла в прошлое, потому что личные данные клиентов будут храниться в течение четырех недель, если они понадобятся для отслеживания контактов», — сообщает издание.

Daily Mail отмечает, что проституция в Швейцарии была легализована в 1942 году.

По последним данным, в Швейцарии подтверждено 30 761 случаев COVID-19. Более 28 тысяч человек уже выздоровели, жертвами инфекции стали почти 2 тысячи инфицированных, уточняет Kp.ru.

Ранее секс-работницы Германии обратились с открытым письмом к 16 членам парламента, которые призвали к продолжению запрета на их работу в связи с пандемией, передает телеканал «360». Они заявили, что тоже нуждаются в возможности «снова получать доход и предлагать потребителю качественные услуги, основанные на принципах гуманизма и являющиеся для него базовыми». Также девушки предоставили новые меры санитарно-эпидемической безопасности.