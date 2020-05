Пожары, погромы, массовые беспорядки: хроника протестов в Миннеаполисе

Миннеаполис, 29 мая. В американском Миннеаполисе продолжаются массовые беспорядки. Так жители города выражают протест против жестоких действий полиции, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд. Минувшей ночью протестующие подожгли здание полицейского участка. Сейчас Миннеаполис, в прямом смысле, в огне. Кадры с места событий — в фотоподборке Федерального агентства новостей.

Массовые беспорядки не утихают в Миннеаполисе третьи сутки. Все началось после того, как в Сети появились кадры жесткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. В видео запечатлено, как на протяжении нескольких минут полицейский давит коленом на шею мужчины, лежащего на земле. Флойд несколько раз повторяет, что не может дышать, и в какой-то момент замолкает. Позже стало известно, что мужчина скончался после задержания.

Видеозапись произошедшего подняла волну негодования в Миннеаполисе.

#JusticeForGeorgeFloyd Thousands Of Protester Took To The Streets Of Minneapolis To Call For Justice For George Floyd, An African American Man Who Was Murdered By A Racist Cop In Uniform. pic.twitter.com/s7lWEjRP8L