Киркоров показал джинсы за 2 млн рублей и брюки из патчей

Москва, 29 мая. Известный эстрадный певец Филипп Киркоров устроил для фанатов экскурсию по своему люксовому гардеробу, стоимость многих вещей в котором достигает баснословных сумм.

Ранее исполнитель рассказывал, что собирается практически полностью продать свою коллекцию. Вырученные средства он хочет отправить на благотворительность.

Во время прямого эфира в Tik Tok Киркоров показал часть брендовых нарядов. Например, оказалось, что «король российской эстрады» любит вещи от немецкого дизайнера Филиппа Плейна и иногда запрашивает эксклюзивные модели.

В гардеробе Киркорова нашлись необычные джинсы стоимостью порядка двух миллионов рублей и брюки из патчей, цена за которые достигает около 25 тысяч евро.

«Не рискну купить после карантина такие штаны. Начинаешь ценить деньги и время», — прокомментировал певец.

Киркоров показал и самый дорогой, по его словам, наряд в коллекции. Это балахон от Dolce&Gabbana стоимостью примерно 280 тысяч евро. В этой накидке с изображением библейских фресок исполнитель появился в клипе «Романы».

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы обязал Киркорова выплатить более 2,2 миллиона рублей бизнесмену, который делал ремонт в его подмосковном доме.