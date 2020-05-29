Содействие в спасении россиян, похищенных пиратами в Гвинейском заливе, оказала Германия

Москва, 28 мая. МИД России высоко отметил роль германской стороны в освобождении захваченных пиратами моряков судна «Томми Ричер» в Нигерии, заявила представитель дипведомства Мария Захарова во время брифинга 28 мая.

Германская сторона с самого начала и вплоть до момента спасения моряков находилась в постоянном плотном контакте с российской дипмиссией в Абудже. Освобождения наших соотечественников удалось добиться благодаря совместной слаженной работы дипломатов двух стран.

МИД России выразил признательность Посольству ФРГ в Абудже и Генконсульству ФРГ в Лагосе, а также всему внешнеполитическому ведомству Германии за энергичные усилия и эффективное взаимодействие с российскими диппредставительствами. Благодаря германским партнерам, процесс возвращения россиян на родину, который осложнялся ограничительными мерами на передвижение, введенными во всем мире в связи с пандемией, прошел успешно.

Напомним, в конце апреля посольство Российской Федерации в Республике Бенин и Тоголезской Республике опубликовало заявление, согласно которому 19 апреля 2020 года судно «Томми Ричер», стоявшее на рейде в порту г. Котону (Бенин), было атаковано пиратами. Злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восемью членами команды, включая трех граждан России. При этом требований похитители не выдвигали.

26 мая на официальном сайте МИД России была опубликована информация об освобождение россиян из плена:

«По информации Посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан – члены экипажа контейнеровоза «Томми Ричер» – старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун были освобождены. Вечером того же дня при содействии российской дипмиссии в Абудже они вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на Майне с целью последующего возвращения в Россию. Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное».