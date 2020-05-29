Коронавирус 29 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

Около сотни миротворцев заболели коронавирусной инфекцией, в «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для жителей Москвы. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 29 мая

— Всего зараженных — 5 909 976 (+116 621 за сутки);

— Скончались 363 919 (+4830 за сутки) человек;

— Выздоровевших 2 584 452 (+83 141 за сутки) человека.

Данные по России на 29 мая

На утро 29 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 387 623 (+8572), выздоровели 159 257 (+8264), умерли 4374 (+232). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки удерживают Москва (+2332), Московская область (+773) и Санкт-Петербург (+369).

Данные по Украине на 29 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на Украине на утро 28 мая было зафиксировано 22 811 (+429 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 679 человек (+10 за сутки), всего выздоровели 8934 (+495 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний стали Черновицкая область (3259 случаев), Киев (2849 случаев) и Ровенская область (1628 случаев).

Заболевшие миротворцы

Коронавирусной инфекцией заразились 96 служащих из 100 тысяч миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН), которые задействованы в 13 операциях по всему миру, летальных случаев нет. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела коммуникаций департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.

Он отметил, что заболели три сотрудника миссии на Кипре, один служащий Временных сил ООН в Ливане, трое в Южном Судане, один в зоне палестино-израильского конфликта, пять — в ЦАР, 13 в ДРК и еще 70 в миротворческой миссии в Мали. 48 человек уже выздоровели.

Прогулки по графику

«Яндекс.Карты» теперь показывают расписание прогулок для жителей Москвы. При вводе адреса или выбора конкретного дома показывается график, по которому москвичи смогут выходить гулять.

При этом сервис обозначает территорию прогулки радиусом в два километрах от выбранного здания. Московские власти это расстояние рекомендуют соблюдать во время прогулок.