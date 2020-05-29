Асад восстанавливает железную дорогу между Дамаском и Алеппо, возвращая САР к мирной жизни

Развитие экономики, социальных связей и логистических маршрутов, как и восстановление стратегической железнодорожной магистрали между Дамаском и Алеппо, позволит правительству Башара Асада вернуть в Сирию мирную жизнь, рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог Андрей Кошкин.

Железнодорожные связи

Директор Сирийских железных дорог Наджиб аль-Фарес сообщил, что специалистами были восстановлены 90% железнодорожных путей между двумя самыми крупными городами страны – Дамаском и Алеппо.

По словам Наджиба аль-Фареса, за время гражданской войны железная дорога в этом направлении была разрушена и разворована боевиками различных вооруженных группировок. После освобождения этих территорий правительство Дамаска сразу же запустило процесс восстановления. Согласно плану работ, уже через два месяца власти Сирии намерены запустить первый состав.

«Месяц или два — и мы запустим самый первый поезд. Он за четыре часа домчит вас из Алеппо в Дамаск, или обратно», — сказал аль-Фарес.

Согласно заявлению инженера ремонтного депо Сафана Кадура, восстановление железнодорожной инфраструктуры сейчас идет не только в пригородах Алеппо, освобожденных в начале 2020 года, но и на всей территории страны. Среди наиболее важных задач — ремонт железнодорожного полотна и составов.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, насколько важным является восстановление железных дорог для будущего Сирии.

Возрождение Сирии

По словам собеседника ФАН, важно понимать чрезвычайную важность связи между Дамаском и Алеппо. Поскольку эта стратегическая магистраль позволит обеспечить развитие двух важных для Сирии городов.

«Развитие логистических путей обеспечивает не только возможность для людей перемещаться куда им нужно. Этот факт является настоящим символом связи двух городов, свидетельствующим о мирной жизни, а не тяжелом времени боевых действий. Восстановление значительной части железнодорожного пути говорит о возрождении Сирии. Это очень важный шаг для этой страны. Подобного рода побед у сирийского народа еще много, потому что власти страны понимают важность развития сети дорог. Помочь в этом могут российские специалисты, в том числе работники РЖД», — говорит политолог.

Как отмечает эксперт, хорошая, налаженная коммуникация между городами, обеспеченная развитой логистической сетью, — это основа развития экономических отношений в Сирии.