Эфирномасличные розы собирают на крупнейшем в России поле. ФАН-ТВ

Сбор и переработку эфиромасличной розы начали в крымском селе Тургеневка. Первыми на крупнейшей в России плантации распустились сорта «Лань» и «Радуга».

«Сейчас мы только начали уборку розы, надеемся, что погода позволит ее убрать. Эта продукция идет на эфирное розовое масло и розовую воду. Пока она применяется в парфюмерии, но надеемся, что будет и медициной востребовано», — поделился президент научно-производственной эфиро-масличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.

Розы — не единственная масличная культура, выращиваемая на полуострове. В Крыму также собирают шалфей, лаванду, ладанник и розмарин. На достигнутом аграрии останавливаться не планируют. Они планируют увеличить площади плантаций до 500-600 гектаров к 2025 году.