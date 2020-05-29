Самойлова ухмыльнулась в ответ на новое признание «любвеобильного Джиги»

Москва, 29 мая. Модель и экс-супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова не оценила признание в любви от бывшего возлюбленного. Натерпевшаяся из-за мужа неприятностей девушка лишь ухмыльнулась в ответ на его заявление о чувствах.

Звездная пара продолжает жить вместе в Подмосковье, хотя уже 15 июня должен начаться бракоразводный процесс. Оскандалившийся Джиган по-прежнему пытается вернуть расположение Самойловой, а та, в свою очередь, все так же холодно реагирует на его попытки.

В своем Instagram рэпер опубликовал новое семейное видео. Он показал, как сидит на качелях за городом вместе с моделью и признается ей в любви. Однако погруженная в свои мысли Самойлова лишь смеется над его признанием.

По поводу реакции модели на слова бывшего мужа высказались многие пользователи.

«Один любит, другая про развод пишет», — заметила ebanashkidve. «Любвеобильный Джига», — написал damir_kantemir. «Сорян, Вась», — вспомнила прошлый ответ Самойловой на признание Джигана пользовательница itsdilnazz. «Что за цирк», — высказалась anesti__k. «Как Оксана ухмыльнулась», — отметила aishaatik_. «У Оксаны такой смех, как будто она его за сумасшедшего принимает», — прокомментировала syuzka_grig. «Как она холодно к тебе относится», — указала Джигану thesismagazine.

Самойлова и Джиган были вместе больше 10 лет, за это время у них появились четверо общих детей: три дочери и новорожденный сын. Знаменитая пара со стороны всегда выглядела идеальной, однако несколько месяцев назад выяснилось, что в жизни супругов все не так гладко, как кажется.

Самойлова устала терпеть измены мужа. Последней каплей стало то, что сразу после рождения четвертого ребенка Джиган увлекся алкоголем и наркотическими веществами. Модель подала на развод.

Пока супруги продолжают жить вместе и воспитывать детей, рэпер надеется на возвращение былых отношений.

В то время как одна часть поклонников пары рассчитывает на воссоединение звездной семьи, другая полагает, что история с разводом является лишь пиар-ходом.