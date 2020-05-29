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Самойлова ухмыльнулась в ответ на новое признание «любвеобильного Джиги»

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Самойлова ухмыльнулась в ответ на новое признание «любвеобильного Джиги»Москва, 29 мая. Модель и экс-супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова не оценила признание в любви от бывшего возлюбленного. Натерпевшаяся из-за мужа неприятностей девушка лишь ухмыльнулась в ответ на его заявление о чувствах. 

Звездная пара продолжает жить вместе в Подмосковье, хотя уже 15 июня должен начаться бракоразводный процесс. Оскандалившийся Джиган по-прежнему пытается вернуть расположение Самойловой, а та, в свою очередь, все так же холодно реагирует на его попытки. 

В своем Instagram рэпер опубликовал новое семейное видео. Он показал, как сидит на качелях за городом вместе с моделью и признается ей в любви. Однако погруженная в свои мысли Самойлова лишь смеется над его признанием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю!????

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По поводу реакции модели на слова бывшего мужа высказались многие пользователи. 

«Один любит, другая про развод пишет», — заметила ebanashkidve.

«Любвеобильный Джига», — написал damir_kantemir.

«Сорян, Вась», — вспомнила прошлый ответ Самойловой на признание Джигана пользовательница itsdilnazz. 

«Что за цирк», — высказалась anesti__k. 

«Как Оксана ухмыльнулась», — отметила aishaatik_. 

«У Оксаны такой смех, как будто она его за сумасшедшего принимает», — прокомментировала syuzka_grig. 

«Как она холодно к тебе относится», — указала Джигану thesismagazine.

Самойлова и Джиган были вместе больше 10 лет, за это время у них появились четверо общих детей: три дочери и новорожденный сын. Знаменитая пара со стороны всегда выглядела идеальной, однако несколько месяцев назад выяснилось, что в жизни супругов все не так гладко, как кажется.

Самойлова устала терпеть измены мужа. Последней каплей стало то, что сразу после рождения четвертого ребенка Джиган увлекся алкоголем и наркотическими веществами. Модель подала на развод.

Пока супруги продолжают жить вместе и воспитывать детей, рэпер надеется на возвращение былых отношений.

В то время как одна часть поклонников пары рассчитывает на воссоединение звездной семьи, другая полагает, что история с разводом является лишь пиар-ходом.

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Источник: Instagram
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