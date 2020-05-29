В Госдуме хотят запретить захоронение пищевых отходов 

Москва, 29 мая. Депутаты Государственной думы хотят запретить захоронение пищевых отходов. Поправки в распоряжение правительства готовит депутат Сергей Вострецов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ежегодно миллионы тонн пищевых отходов отправляются на полигоны, возможности которых не бесконечны. При разложении они образуют аммиак, метан и сероводород, которые загрязняют водоемы и почву.

Запрет, который с 1 января 2022 года предлагает ввести Вострецов, позволит разгрузить переполненные свалки и подтолкнет развитие перерабатывающей промышленности. Распространяться он будет только на юридические лица и не коснется отходов, которые образует население.

Кроме того, введение поправок может дать старт широкому распространению фудшеринга – передачи излишков продуктов на благотворительные цели.

Вострецов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал свою инициативу.

«Сегодняшний кризис, вызванный пандемией, в очередной раз показал, что и мы, и мир не бесконечны. Давно пора задуматься над тем, что мы оставим нашим потомкам. Голую пустыню и загаженные акватории или все-таки начнем жить не одним днем, а заботиться об экологии и о тех, кто рядом. Недопустимо выкидывать на свалку миллионы тонн еды, когда в мире еще полно тех, кто элементарно не доедает. И переработка вторичного сырья — железа, резины, пластика, стекла и бумаги — должна стать для страны, которая стремится быть мировым лидером, задачей номер один», — подчеркнул он.

Депутат назвал COVID-19 той точкой перезагрузки, которую нужно использовать для изменения сознания, мобилизации общества и рывка вперед.