Десятки перевозчиков устроили перестрелку под Киевом

Киев, 29 мая. Полицейские задержали десять человек с оружием после перестрелки под Киевом, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Инцидент произошел утром 29 мая в городе Бровары, его участниками стали десятки человек. Между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками произошел конфликт.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и участники конфликта схватились за оружие. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На месте были задержаны десять человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что экономическая ситуация на Украине близка к критической. В апреле государственный долг увеличился до 81,4 млрд долларов. На фоне кризиса международные кредиторы получают доступ к богатствам страны, а простые украинцы становятся беднее.