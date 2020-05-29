Названа возможная дата открытия пляжей в России

Москва, 29 мая. Пляжи на большинстве российских курортов могут открыться 1 июля, сообщил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

При этом политик подчеркнул, что решение об открытии пляжей и курортных объектов власти каждого региона будут принимать индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», — подчеркнул он в интервью «Парламентской газете».

Самыми популярными для туристов, по мнению Дегтярева, станут Москва, Петербург, Краснодарский край и Крым. Депутат добавил, что россиянам следует присмотреться и к таким направлениям как Кавказ, Сибирь, Приморье, Калининградская область, Поволжье и Татарстан.

«Развитие направлений внутреннего туризма благоприятно скажется на всей отрасли», — убежден Дегтярев.

Напомним, 27 мая глава Крыма Сергей Аксенов попросил правительство смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.

По мнению Аксенова, требование по контролю социальной дистанции на пляжах невыполнимо. Кроме того, он попросил отменить норму об обязательном тестировании на коронавирус всех отдыхающих и сотрудников предприятий туристической сферы. Еще одна норма, которую предложил отменить глава Крыма, касается превращения курортного объекта, где была выявлена коронавирусная инфекция, в обсерватор.