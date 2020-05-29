Малькевич: ПНС боится показания Шугалея

Россия предупреждает Европу и мир, что ситуация в Ливии добром не кончится. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Накануне глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, как отметил Малькевич, сделал «хамское и бессмысленное» заявление, которое ни на каких фактах не основывается.

«Саррадж обвинил Максима Шугалея, который больше года находится в тюрьме «Митига» в Триполи, в том, что тот является российским шпионом и передавал в РФ какую-то информацию о состоянии дел в Ливии. И какие-то прочие «шифровки». Это все ложь — заявляем ответственно. Все материалы, которые передавал Шугалей, находятся у нас — в Фонде защиты национальных ценностей. Они опубликованы на нашем сайте, все совершенно открыто и гласно», — пояснил Александр Малькевич.

Он уверен, что Саррадж является марионеткой, за спиной которого стоят террористы из «Аль-Каиды»1 и «Братьев мусульман» (обе организации запрещены в РФ). Они фактически и управляют Триполи. Более того, понимая слабость Сарраджа, террористы готовят ему опору и преемника в виде министра внутренних дел — Фатхи Башаги.

«Башага является палачом. Он лично в тюрьме «Митига» пытал заключенных, в том числе нам известен конкретный гражданин Ливии, которому Башага в ходе «допроса с пристрастиями» выдавил ложкой глаз. Мы с этим ливийцем находимся на контакте. Мы будем ему помогать подавать в международный суд на «власти» Ливии. Будем поддерживать его с юридической защитой. У нас отобрано огромное количество материалов о тех бесчинствах, которые творят палачи и убийцы в Ливии», — добавил Александр Малькевич.

Часть материалов Фонду защиты национальных ценностей предоставил старший помощник капитана судна «Теметерон» Сергей Самойлов, которому не повезло провести несколько лет в «Митиге». Его мучили и пытали.

«У него подорвано здоровье, он находится под наблюдением врачей. Он благодаря нажиму и активным действиям российского МИД был в прошлом году освобожден. Все эти материалы у нас тоже есть. Часть тех ужасов и бесчинств, которые происходят в современной Ливии, были поставлены в художественном фильме «Шугалей». Он уже вышел, вы можете его посмотреть. Все, что в этом фильме показано, подтверждено документально, свидетельскими показаниями. Можно даже говорить, что это документальный фильм с точки зрения того, что показывает реальную картину положения дел в Ливии», — добавил Александр Малькевич.

Он напомнил, что российские граждане — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан — больше года находятся в тюрьме. Никаких доказательств по их делу до сих пор не предъявлено. Их не отпускают, потому что они в рамках своих экспертных интервью общались со всеми руководителями ПНС. Не только с Башагой и Сарраджем, но и с руководителем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри.

«ПНС не может допустить, чтобы его свидетельские показания были озвучены на любой международной площадке. Даже за те якобы преступления (не было ни одного заседания суда, не было ничего), которые вменяют Шугалею, он давно должен был быть под домашним арестом. Ничего этого нет. С точки зрения здравого смысла, их давно надо было отпустить, вернуть в Россию и погасить конфликт в зародыше. Этого не сделано. Их показаний боятся», — рассказал Александр Малькевич.

По информации Фонда, хозяин тюрьмы «Митига», палач, убийца по заданию Башаги практически каждый день оказывает давление на Максима Шугалея, чтобы он оговорил себя, признался хоть в чем-то. Желательно — чтобы сделал это на камеру, уверен Малькевич.

«Но русский человек, мужественный патриот Максим Шугалей – его не сломить. Он себя не оговорил. На наших глазах происходит чудовищная история, драма. На весь мир бандиты, которые прикрываются дипломатическими завесами, врут, не предоставляя никаких доказательств, оговаривают русских. Террористы захватили власть, мучают людей и под носом у Европы оборудовали настоящую базу для террористов со всего мира. Там их обучают и натаскивают. Я в очередной раз предупреждаю мировое сообщество: когда закончится коронавирус, может рвануть так у них за углом, что мало не покажется. Россия предупреждает Европу и мир, что все это добром не кончится», — заключил Александр Малькевич.

Сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан больше года назад отправились в Ливию. Там они проводили социологическое исследование, согласованное с местным руководством.

Без предъявления обвинений Шугалея и Суэйфана похитили и бросили в тюрьму «Митига». Это «исправительное учреждение» неоднократно фигурировало в докладах СБ ООН: эксперты международных организаций сообщали о пытках, насилии и незаконном удержании в «Митиге» людей ради получения выкупа.

Тюрьма находится под контролем боевиков группировки RADA, которая официально входит в состав так называемого МВД Правительства национального согласия Ливии. Террористы RADA удерживают обоих россиян на ливийской территории, подконтрольной так называемому ПНС Ливии.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что к российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката и не давали им возможности совершить телефонный звонок.

1 Организация запрещена на территории РФ.