RT нашел у Чичваркина квартиру в престижном районе Лондона

Лондон, 29 мая. Бизнесмен Евгений Чичваркин, испытывающий серьезные финансовые трудности, может быть владельцем элитной недвижимости в престижном районе Лондона. Приблизительная стоимость этого жилья составляет больше восьми миллионов фунтов.

В списке объектов недвижимости Forbes «29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян» Чичваркин занимает 24 место: по данным издания, ему принадлежит дом в графстве Суррей за 15 миллионов фунтов. Но это — далеко не все владения бизнесмена. RT выяснил, что у предпринимателя есть и другое жилье, которое он мог приобрести за два года до развода с супругой — в 2014 году.

«Именно этим годом, по данным ресурса Zoopla.co.uk, отслеживающего цены на недвижимость, датируется последняя запись о возможности купить в престижном округе Кенсингтон и Челси люксовые апартаменты на улице The Little Boltons, 25 за 6,75 миллионов фунтов», — передает RT.

Дом располагается всего в трех километрах от королевского дворца. Общая его площадь составляет 521 квадратный метр, и в нем расположены две квартиры. Та, что, вероятно, принадлежит Чичваркину, занимает три верхних этажа дома.

Официально о покупке бизнесмен не сообщал. Однако, как стало известно изданию, именно этот адрес как место своего проживания Чичваркин предоставил госорганам Великобритании при регистрации одного из своих юрлиц.

Кроме того, в Instagram и Facebook бизнесмен указывает к домашним фотографиям геолокацию Brompton Cemetery — это кладбище находится в паре минут ходьбы от Little Boltons, 25.

Содержание недвижимости в престижном районе британской столицы вылетает в круглую сумму. По данным сервиса Zoopla, расходы на такое жилье составляют около 10 тысяч фунтов в месяц. Если Чичваркин приобрел апартаменты в 2014 году, то за весь период потратил на коммунальные расходы около 600 тысяч фунтов.

«Не исключено, что в случае банкротства продажа недвижимости станет для Чичваркина вынужденной мерой», — резюмирует RT.

Ранее стало известно, что Евгений Чичваркин заложил свой элитный ресторан в Лондоне. Причина: крайне затруднительное финансовое положение. Спонсировавший оппозиционера Алексея Навального лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который возглавлял Чичваркин, начал процедуру ликвидации. Просуществовала эта организация всего несколько месяцев.