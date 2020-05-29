Twitter скрыл пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе

Вашингтон, 29 мая. Американская соцсеть Twitter увидела «героизацию насилия» в посте президента США Дональда Трампа о массовых беспорядках в Миннеаполисе. Соответствующее предупреждение появилось в социальной сети под публикацией американского лидера.

«Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как это происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый левый радикальный мэр Джейкоб Фрей соберется и возьмет город под контроль, либо я направлю туда Национальную гвардию, и работа будет выполнена правильно», — написал Дональд Трамп.

«Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять предмет общественного интереса», — указано под постом президента США.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Администрация соцсети скрыла часть публикации Дональда Трампа, в которой говорилось следующее.

«Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда (погибший афроамериканец, смерть которого и стала причиной беспорядков. — Прим. ФАН), и я этого не допущу. Просто поговорил с губернатором [Миннесоты] Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но когда начинается мародерство, начинается стрельба», — написал американский лидер.

Массовые беспорядки в Миннеаполисе начались после задержания Джорджа Флойда полицейскими. Правоохранители повалили мужчину на землю и прижали его к асфальту, при этом чернокожий говорил, что задыхается. Позднее Флойд скончался в больнице. Ряд политиков и общественных деятелей США назвали случившееся убийством, передает НСН.

В связи с беспорядками и мародерством в Миннеаполисе уже ввели режим ЧС. Он будет действовать 72 часа, сообщает «Царьград».

Ранее Трамп заявил, что не исключает возможности закрытия Twitter. Недовольство президента США работой соцсети было вызвано тем, что модераторы пометили одну из его публикаций как содержащую неправду.