Скончался заболевший коронавирусом муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Москва, 29 мая. Кинорежиссер Самвел Гаспаров — супруг актрисы Натальи Вавиловой — ушел из жизни в возрасте 81 года. О печальном событии сообщил редактор Георгий Сааков.

Гаспаров скончался незадолго до своего дня рождения, которое он отпраздновал бы 7 июня.

«Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел…» — написал Сааков в Facebook.

Редактор выразил искренние соболезнования семье режиссера и пожелал здоровья Вавиловой. По всей видимости, COVID-19 затронул и звезду советского кинематографа.

Как отметил в своем сообщении Сааков, Гаспаров родился в Тбилиси. Окончил ВГИК и создал такие известные картины, как: «Шестой», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска», «Забудьте слово «смерть».

Его супруга полюбилась миллионам зрителей по роли Александры в культовой картине режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году мелодрама была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что состояние сатирика Анатолия Трушкина, госпитализированного с коронавирусом, ухудшилось, периодически ему приходится дышать через кислородную маску.