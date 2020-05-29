В России за сутки выявлены 8572 новых случая коронавируса

Москва, 29 мая. В России за последние сутки подтверждены 8572 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 8 572 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 3380 (39,4%)», — сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Общее число случаев COVID-19 в России достигло 387 623.

В первую пятерку субъектов с наибольшим числом подтвержденных за сутки случаев инфекции вошли Москва (3474), Подмосковье (490), Санкт-Петербург (330), а также Нижегородская (222) и Свердловская (170) области.

Выписано за прошедшие сутки в стране 8 264 человека.