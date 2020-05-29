Шерин объяснил, почему гонка вооружений с Россией в космосе обернется для США разорением

США финансово не потянут программу милитаризации космоса и по итогу разорятся. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сделал депутат Госдумы Александр Шерин, отметив, что дальше слов в этом вопросе Вашингтон не пойдет.

Космическая гонка

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты намерены сделать космос площадкой боевых действий и возможных столкновений с Россией. Но власти нашей страны делают все возможное, чтобы не допустить этого. Москве пока не удается убедить Вашингтон начать сотрудничество для предотвращения космической гонки.

«25 лет назад, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, те же самые проблемы стояли. Мы всегда пытались убедить американцев: «Друзья, намного меньше надо потратить средств для того, чтобы предотвратить гонку вооружений, чем потом разоружаться», — сказал Антонов в интервью телеканалу «Звезда».

Дипломат пояснил, что позиция Белого дома сильно тревожит Москву. Россия выступает за резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о чем заявляет на всевозможных площадках.

«Мы вместе с китайскими друзьями на конференции по разоружению разработали инструменты — по сути дела, просто договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. К сожалению, этот проект, этот документ не получает поддержки от ряда европейских государств, и в первую очередь от США», — добавил посол.

«США вылетят в трубу»

Как утверждает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, России не стоит бояться гонки вооружений в космосе с США, поскольку в этом случае «американцы вылетят в трубу».

«Эта самая дорогая программа, которую американцы пытаются внедрить. Еще Рональд Рейган (бывший президент США. — Прим. ФАН) когда-то отказался от программы «звездных войн» только потому, что власти посчитали все расходы. Заявления, которые делает Дональд Трамп (президент США. — Прим. ФАН), ничего общего с реальными расчетами не имеют. Американский лидер может ввергнуть США в такую гонку вооружений в космосе, что в сотни раз будет превышать затраты гонки вооружений на земле. Американцы просто финансово не потянут это и разорятся», — заявил Шерин в комментарии ФАН.

США мечтают, чтобы у других стран не было спутниковых группировок в космосе. Но, как отметил собеседник ФАН, этот процесс уже необратим. Парламентарий заверил, что Россия продолжит делать все для освоения космоса.

«В этом плане мы являемся лидерами и исключительной нацией, которая имеет средства доставки личного состава в космос», — сказал Шерин.

Также первый зампред комитета Госдумы по обороне добавил, что у России есть все необходимое для защиты от военных угроз США в космосе.

«Речь идет о нашей спутниковой группировке, средствах доставки космонавтов на орбиту», — пояснил собеседник ФАН.

В случае продолжения политики милитаризации космоса США необходимо будет считаться с Китаем, утверждает Шерин.

«Это государство является реальным конкурентом для США в области вооружений. Поэтому, если американцы хотят потратить деньги своих налогоплательщиков не на социальные проекты, а какие-то мифические «звездные войны», то дальше слов они не смогут пойти. Это экономические нереально», — отметил депутат.

Россия заставит США одуматься

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, что попытки милитаризации космоса со стороны Вашингтона являются «звеньями одной цепи» с втягиванием Москвы в гонку вооружений.

«Превращение космоса в милитаризованную зону недопустимо. С нашей стороны предпринимаются попытки как на дипломатическом уровне, так и на уровне возможного упреждения милитаризации космоса. В частности, ВКС РФ оснащаются современными видами вооружений для того, чтобы заставить США уйти от этой пагубной идеи и мысли. При этом мы не будем объявлять войну, но по дипломатическим каналам и некоторым составляющим оборонно-промышленного комплекса меры принимаются», — сообщил Швыткин.

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытаний противоспутниковой ракеты, которая якобы представляла угрозу американским космическим системам. Американские военные заверили, что будут «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебной активности в космосе. Глава космического командования Джон Реймонд отметил, что Россия стремится ограничить возможности США в космосе.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заметил, что Россия регулярно сообщает об испытаниях новых ракет. По его словам, сами США «шаг за шагом милитаризуют космос» и разрабатывают различные системы космического оружия.