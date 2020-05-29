Сменившая имидж Самбурская повздорила с подписчицей из-за «мужиков»

Москва, 29 мая. Известная актриса театра и кино Настасья Самбурская поразила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Артистку, которая 1 марта отпраздновала 33-летие, все привыкли видеть с темным цветом волос. Однако на новом снимке в Instagram звезда «Универа» появилась в непривычном образе — с экстремально короткой стрижкой и светлыми волосами.

«Джентльмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали директ», — написала актриса в посте.

Мнение интернет-пользователей о новой прическе Самбурской разделилось. Одни отметили смелый поступок артистки, а другие сочли, что новый цвет волос больше похож на седину.

«Теперь уж точно замуж возьмут?» — прокомментировала пользователь под ником pppoker.club.

«Неа! Тебе брюнеткой лучше!» — высказался garcev_krd.

«На красивую Белоснежку всегда бегут страшные гномики», — написал legkiy10.

При этом пользователь под ником @natalyakalinina5220 обратилась к Самбурской со следующим призывом.

«Настя, забейте на этих мужиков, они того не стоят. Родите ребенка, он вашу жизнь перевернет», — написала она.

Комментарий возмутил актрису настолько, что она не смогла оставить его без ответа и повздорила с подписчицей.

«Что это за пропаганда безотцовщины! Мне ребенка не надо «для себя», если его не с кем растить. Не надо свои проекции на меня переносить!» — высказалась актриса, что породило бурную дискуссию в соцсети.

Самбурская ранее пожаловалась, что окружающие ее мужчины «отыгрываются» на ней за свои комплексы. По словам актрисы, своих целей ей приходится добиваться с большим трудом.