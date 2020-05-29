Баранец рассказал, как иностранцы «залипали» на выставках возле ракеты «Бронебойщик»

Москва, 29 мая. Новейшая российская авиационная ракета «Бронебойщик» вызвала большой интерес иностранцев на международных выставках. Об этом рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Эксперт пояснил, что дальность ракеты была увеличена до шести километров.

«И это очень серьезный показатель, поэтому около этой ракеты на международных выставках «залипали» иностранцы», — подчеркнул Баранец.

По словам военного обозревателя, такой дальности, как у «Бронебойщика», нет ни у одной неуправляемой ракеты. Кроме того, новейшая ракета имеет мощную боевую часть, что является одной из важнейших характеристик.

Также Баранец подчеркнул, что «золотые головы» российской оборонной промышленности смогли сделать двигатель уменьшенного объема, благодаря чему появилась возможность нарастить боевую часть. Таким образом, «Бронебойщик» превзошел аналоги по эффективности в пять–шесть раз. Эксперт отметил, что ракета может эффективно поражать бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили и танки.

«Думаю, что у «Бронебойщика» большое будущее не только в родной российской армии, но и за рубежом», — заявил Баранец в эфире радио Sputnik.

Ранее исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин рассказал, что серийные поставки «Бронебойщика» в российскую армию начнутся в 2021 году. По словам Кочкина, у компании все готово для производства новейших ракет.