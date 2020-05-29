Украину назвали колонией США за покупку газа из Луизианы

Соединенные Штаты усиливают энергетическое давление на подконтрольную им Украину. На днях Киев вынужденно одобрил будущие поставки в страну сжиженного газа из Луизианы. Он может оказаться в разы дороже российского и даже европейского голубого топлива. Украинские энергоэксперты в ужасе от этого соглашения, а власть подает его как «шаг к энергонезависимости от РФ». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Кабинет министров Украины 27 мая подписал меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, договорившись о будущих поставках сжиженного газа из США. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, объем импортируемого СПГ составит 5,5 млрд кубометров в год. Соглашение также предусматривает расширение мощностей украинской газотранспортной системы, в том числе за счет строительства новой инфраструктуры совместно с Польшей.

Примечательно, что базовая цена будет определяться на газовой бирже Henry Hub, а конечная с учетом поставок может стать для украинцев буквально «золотой». На самой бирже тысяча кубов газа может стоить недорого — от 40 до 80 долларов, но с условием доставки на Украину, по словам экспертов, цена, скорее всего, вырастет до 300 долларов за тысячу кубов. Это в пять раз дороже трубопроводного газа, продающегося сегодня в Европе. По прогнозам, поставки на Украину по такой цене могут обойтись Киеву в 1,6 млрд долларов в год.

С коммерческой точки зрения, отмечают аналитики, при нынешних ценах на голубое топливо в Европе ввозить сжиженный газ из США на Украину — бессмысленно. Во-первых, в стране полностью отсутствуют терминалы по приему СПГ. Во-вторых, непонятно, зачем тащить газ из США через полмира на Украину. Но самое главное — непонятна экономика проекта. Эксперты задаются вопросами, кто заплатит за строительство СПГ-терминалов на Украине (они стоят миллиарды долларов), аренду подземных хранилищ и транспортировку газа в Европу? Ответов на эти вопросы у кабмина нет.

Кроме вопросов цены и логистики газа, интересна и сама компания-поставщик. Она создана недавно, в 2018 году, и по всем признакам напоминает фирму-прокладку. А за ее владельцем Марсденом Миллером тянется длинный шлейф из скандалов и судебных разбирательств. Если судить по публикациям американских СМИ о компании-партнере Украины, то легко увидеть, что ее глава Миллер — обычный мелкий делец и продавец воздуха.

Украинский аналитик Александр Рябоконь считает, что эта операция может стать очередным «отмывом» средств, которые власть намерена изымать из карманов простых украинцев.

«Вчера кабмин подписал меморандум с американской Louisiana Natural Gas Exports о 20-летних поставках СПГ на Украину, чтобы загрузить объемами газовый терминал в польском Свиноуйсьце. Похоже, планировали недолго и на скорую руку. Сегодня у нас в стране сплошь да рядом, если не Гончаруки, то Шмыгали рулят, — указывает эксперт. — Louisiana Natural Gas Exports, мягко говоря, малоизвестная в Штатах компания, о ее практической деятельности на рынке ничего неизвестно. Известно только, что штаб-квартира корпорации находится в штате Делавар, а в Луизиане — лишь дочерняя компания. Главой луизианской «дочки» записан некто Марсден Миллер, о котором редкие американские СМИ пишут, что до 2018-го он руководил небольшой компанией-скупщиком газовых активов в США. По информации базы данных OpenCorporates, выходит, что инвесторы LNGE не очень желают светиться на публике, вдруг к ним возникнут вопросы? Тем не менее они-таки возникают. Например, такой: уж не мама ли главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, известная любительница премий и бонусов, числится там в инвесторах?»

Глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава напоминает, что кабмин Украины давно ищет альтернативный источник поставок газа в страну.

«Киев продолжает работать над поиском вариантов снабжения страны природным газом. Хотя уже понятно, что этот газ будет намного дороже, чем поставляемый из традиционных источников. Похоже, здесь Киеву была дана четкая политическая установка, которую кабмин должен был выполнять, — считает политолог. — Увы, такие решения принимаются больше ради одобрения Запада, чем ради пользы украинских потребителей. Так, Европа заинтересована в украинском лесе, и власти снимают ограничения на вывоз, а США требуют закупать у них газ. Об экономической целесообразности речь тут вообще не идет, за все заплатят украинские потребители. А ведь на Украине и без того очень высокие цены на газ и отопление, которые население оплачивает с трудом. Но для власти главное — не благосостояние обычных людей, а отсутствие новых контрактов с «Газпромом», даже если они гораздо выгоднее».

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, импорт американского СПГ крайне невыгоден стране экономически. Единственная цель соглашения — угодить Соединенным Штатам в политическом плане.

«Цены на газ при поставках СПГ из Америки точно не снизятся, и рядовые граждане могут на это даже не надеяться. Не думаю, что Владимир Зеленский будет перечить американским партнерам. По сути, сегодня повторяется история с закупкой американского угля по завышенным ценам в 2017 году, когда на такие же уступки Вашингтону пошел президент Порошенко, — напомнил Бортник. — Это решение кабмина — однозначно политическое, особенно в условиях мирового падения цен на энергоносители. В данный момент СПГ просто неконкурентоспособен на рынке, так что экономического смысла в таком решении нет. Зато это позволяет и дальше втягивать США в экономическую и политическую повестку дня Украины, а также позволяет Киеву сохранять отношения с США на правах младшего партнера».

Особенно вопиющим такой шаг станет в случае, если на плечи Киева лягут еще и расходы по строительству инфраструктуры, необходимой для импорта американского газа, добавил Руслан Бортник.

«Если речь пойдет об обустройстве портовых мощностей, строительстве хранилищ и СПГ-терминала, то это встанет бюджету Украины в миллиарды долларов, которых в нем нет и не предвидится. Да, государству выгодно иметь несколько поставщиков энергоносителей, но пока что сжиженный газ неконкурентен даже на дорогом рынке Западной Европы. Тем более он не может быть конкурентным в бедной Украине, которая к тому же является ключевым транзитером российского газа. Уже по этой причине закупки американского СПГ нам ни к чему», — считает Бортник.

Наиболее резко отреагировал на этот шаг правительства Украины Александр Скубченко, глава национального Союза собственников жилья.