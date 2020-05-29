Посол РФ объяснил, как КНДР удалось избежать эпидемии COVID-19

Пхеньян, 29 мая. КНДР стала одной из немногих стран мира, которой удалось избежать проникновения COVID-19 на свою территорию. Об этом рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

КНДР ввела строгие карантинные меры, и в результате стала практически единственной страной, где сейчас эпидемии нет.

«Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии и, пока границы остаются на замке, опасности проникновения болезни нет», — сказал Александр Мацегора в интервью ТАСС.

С другой стороны, этот результат ставит Пхеньян перед лицом колоссального вызова в будущем. По мнению ученых, коронавирус вряд ли уйдет из человеческой популяции насовсем, и миру предстоит адаптироваться к этим условиям.

«Если это действительно так, получится, что северокорейцы останутся, возможно, единственными в мире, кто, справившись со сложнейшей задачей не впустить вирус в свой дом, не обретет коллективной невосприимчивости к заболеванию», — объяснил Александр Мацегора.

Рано или поздно перед Пхеньяном встанет вопрос об открытии границ и возобновлении контактов с другими странами. Российский дипломат выразил надежду, что КНДР найдет в этой ситуации достойный ответ.

Пхеньян уже начал постепенно снимать введенные ранее ограничения. Ученики младших классов вернутся в школы с 1 июня, а внеплановые каникулы старшеклассников и студентов закончились еще 1 мая. При этом часть ограничений еще остается в силе: обязательное ношение масок, дезинфекция, запрет на проведение массовых мероприятий. Также остаются закрытыми пограничные переходы для международного пассажирского сообщения.

Напомним, в феврале Россия временно приостановила движение пассажирских поездов в Северную Корею из-за распространения коронавирусной инфекции. Речь шла о движении пассажирских составов и беспересадочных вагонов через пограничную зону Хасан — Туманган.