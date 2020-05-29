Полиция подтвердила возбуждение новых уголовных дел против основателя «Омбудсмена полиции»

Москва, 29 мая. Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

«27 мая <...> возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). 28 мая следователями столичного главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии)», — сказал он.

Заявление в полицию на Воронцова поступило от женщины. По ее словам, основатель «Омбудсмена» вынудил ее выслать ему видео порнографического характера из личного архива, а затем использовал его для шантажа. Он потребовал от жертвы 30 тысяч рублей, угрожая в случаю невыплаты выложить ролик в Сеть.Испугавшаяся заявительница перевела мошеннику деньги. По этому эпизоду полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве.

Первое дело в отношении Воронцова было возбуждено также за вымогательство. Его подозревают в вымогательстве средств в крупном размере у бывшего сотрудника столичной полиции за нераспространение фотографий личного характера.

Потерпевший отказался выполнять требование Воронцова, и тот разместил компрометирующие фотографии мужчины в своем в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные фото являются порнографией, и 28 мая было возбуждено третье уголовное дело о распространении порнографии.

В апреле СКР возбудил уголовное дело против главы«Омбудсмена полиции» по факту распространения недостоверной информации. Бывший полицейский запустил в Сети фейк о том, что курсантов военного училища Петербурга, где 70% учащихся и преподавателей заразились пневмонией COVID-19, якобы принуждают каждое утро делать зарядку.

Воронцов связан с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и имеет определенную популярность в либеральной среде, несмотря на крайне правые взгляды и близкие отношения с неонацистом Тесаком (Максимом Марцинкевичем).