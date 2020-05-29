Врач рассказал о последствиях коронавируса для курильщиков

Москва, 29 мая. Коронавирусная инфекция сможет «отучить» некоторых курильщиков от вредной привычки, считает врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.

По его словам, легкие для COVID-19 являются главным органом-мишенью, инфекция вызывает тяжелую пневмонию. Речь идет о воспалении легочной ткани и нарушении газообмена, что может привести к летальному исходу, добавил врач.

Смышляев подчеркнул, что курение тоже оказывает негативное воздействие на легкие и снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. По его словам, у человека с коронавирусом или другим вызывающим пневмонию заболеванием желание курить пропадает само собой. А впоследствии это может привести к полному отказу от вредной привычки.

«С другой стороны, у достаточно большого количества населения высокая психическая зависимость от курения. Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально», – заключил Смышляев в интервью радио Sputnik.

Ранее ученые с фармацевтического факультета университета Гази (Турция) рассказали, что вредные выбросы, курение и ожирение усиливают выработку фермента ACE2, а это ухудшает прогноз при COVID-19 и повышает вероятность смертельного исхода.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше пяти миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 360 тысяч человек.