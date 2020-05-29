Роскачество предупредило о вреде алкоголя для соблюдающих диету

Москва, 29 мая. Роскачество не рекомендует употреблять алкоголь тем, кто соблюдает диету, поскольку он замедляет процесс снижения веса. Об этом сообщается на сайте экспертной организации.

«Эксперты Роскачества утверждают: алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету», — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что иногда спиртные напитки способствуют набору массы. Кроме того, даже в небольших количествах они могут привести к похмелью или отекам. Поэтому, настаивают эксперты, «алкоголь ;— отдельно, спортивные достижения — отдельно».

Наименьшую калорийность из расчета на 100 г имеет слабоалкогольное пиво (около 42 ккал). Не слишком вредным для фигуры при условии соблюдения меры является и вино. Наиболее калорийны сладкие ликеры. В частности, популярный «Бейлис» (около 327 ккал на 100 г).

В большинстве стран существует понятие так называемой «стандартной порции алкоголя». Специалисты подчеркивают: это не означает, что такая доза полезна или безопасна, так как для каждого отдельного организма употребление даже небольшого количества алкоголя может иметь негативные последствия.

Стандартная порция соответствует 10 граммам чистого этанола. Считается, что одна такая доза в день нанесет минимальный вред здоровью. Примеры этой стандартной порции: 250-330 мл пива (5%), 100-125 мл сухого вина (11–12,5%), 70 мл крепленого вина (18%), 30 мл крепких напитков (40%).

В преддверии лета в Роскачестве также предупредили о нюансе употребления алкоголя в жаркую погоду.

«В жару человек больше потеет, теряет жидкость. Алкоголь является диуретиком и способствует выводу жидкости из организма. Таким образом, употребляя алкогольные напитки в жаркую погоду, человек рискует заработать обезвоживание. В разгар летнего дня, тем более на открытом солнце, и особенно, если у человека имеются проблемы со здоровьем, вовсе не рекомендуется употреблять алкоголь», — пояснили специалисты.

По словам экспертов, лучшим напитком для утоления жажды в жару станет чистая питьевая вода.