Россияне просрочили выплаты по 40% микрозаймов

Москва, 29 мая. Доля микрозаймов, по которым россияне просрочили выплаты, в апреле составила 40,7%. Об этом говорится в сообщении бюро кредитных историй «Эквифакс».

По итогам второго весеннего месяца доля просроченных микрозаймов выросла на 2,7 процентного пункта. Общий объем средств, которые россияне задолжали микрофинансовым организациям, увеличился на 3,3% и достиг 51,3 миллиарда рублей. Сумма просроченных микрозаймов в апреле выросла с 4,37 миллиона ссуд до 4,52 миллиона. Если говорить о доле просроченных выплат микрофинансовым организациям по объему, то этот показатель составил 34,35%, увеличившись на 2,2 процентного пункта.

«Рост NPL (просроченных кредитов. — Прим. ФАН) до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его», — отметил гендиректор «Эквифакс» Илья Лагуткин.

По его мнению, на рост NPL повлияли два фактора: увеличение доли просроченных займов и падение объема портфеля займов МФО. Также Лагуткин рассказал, что по итогам апреля объем ранней просрочки вырос на 32,5% и достиг четырех миллиардов рублей. При этом, по словам эксперта, такой показатель не критичен для отрасли.

Ранее стало известно, что долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. Согласно данным Центробанка, объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян по состоянию на 1 апреля достиг 10,9% доходов.