Клинцевич рассказал, что стоит за возвращением «Академика Черского» в Мукран

Германия осознает, что необходимо найти выход из экономического кризиса и сделает все, чтобы «Северный поток — 2» был достроен. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Возвращение в Германию

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Накануне утром корабль вышел из порта и встал на якорь в нескольких километрах. Позже к причалу подошла принадлежащая компании МРТС трубоукладочная баржа «Фортуна», тоже отвечающая техническим требованиям для достройки газопровода.

«Академик Черский» в порт Мукран прибыл 8 мая. В феврале трубоукладчик покинул Находку и направился в Сингапур. Во время следования с Дальнего Востока на Балтику корабль неоднократно менял заявленную конечную точку маршрута.

Достроить «Северный поток — 2»

Как отметил Франц Клинцевич, за возвращением «Академика Черского» в Мукран стоит желание достроить «Северный поток — 2». Несмотря на то, что США пытаются ввести дополнительные санкции против трубопровода, Германия заинтересована в реализации проекта.

«Было вложено огромное количество денег. Берлин хочет, чтобы «Северный поток — 2» прежде всего работал на немецкую экономику. При этом Германия пытается нивелировать все усилия американцев, направленные против трубопровода. Сегодня и Германия, и Россия предпринимают все, чтобы преодолеть уже существующие ограничительные меры со стороны Еврокомиссии и Евросоюза. При этом коронавирус показал никчемность Европейского союза, потому что все они выживали по одиночке», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор напомнил, что закрытые внутри ЕС границы породили вопросы среди граждан европейских стран. Это привело к огромным трудностям и к нехватке элементарных вещей.

По мнению политика, Германия осознает, что необходимо найти выход из экономического кризиса. Иначе проблемы Евросоюза лягут на немецкую экономику.

«Бизнес и руководство Германии крайне критично смотрят на предложенные ЕК меры по выходу из кризиса. Это обойдется Берлину очень дорогой ценой. Возобновление работы по «Северному поток — 2» становится крайне необходимым. Предложения по поставкам американского газа, которые Европейский союз вместе с Вашингтоном делают, могут выйти боком. Газ из США и хуже, и значительно дороже. И не факт, что его хватит. Американцы, как и в прошлый раз, будут обращаться за закупкой нашего газа, чтобы потом его продавать дороже Европе. Здесь масса проблем», — добавил Франц Клинцевич.

Политик уверен, что Германия сделает все, чтобы «Северный поток — 2» заработал. Это поможет вывести немецкую экономику из отрицательных показателей и покорить новые горизонты.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении «Северного потока — 2».

Депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.