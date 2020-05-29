Глюкоза с растрепанными волосами восхитила поклонников снимком в полупрозрачном белье

Москва, 29 мая. Популярная певица Наталья Ионова, известная под именем Глюкоза, порадовала подписчиков новым снимком в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в полупрозрачном белье и с растрепанными волосами.

На фотографии певица улыбается утреннему солнцу.

«Сегодня всю ночь не спала, но чувствую себя прекрасно! Иногда я многие мысли решаю во сне и всегда доверяю своим сновидениям!» — написала Глюкоза под снимком.

Поклонники поп-исполнительницы буквально засыпали ее комплиментами.

«Почаще улыбайтесь, у вас приятная улыбка», — прокомментировал sergey_kolomysov_17rus.

«Такая солнечная и красивая! Как всегда, просто обалденная», — восхитился alnozdrachev.

«Горячая девочка», — написал rumaskillion.

«Улыбка вам к лицу», — отметил valerytamindarov.

«Солнечная радость», — сделала комплимент певице setunovad.

«Какая сладкая Глюкозка — принцесса изящности и грации!!!» — прокомментировал arturartur9052.

«Просто вулкан! Столько огня в этой девушке!!!» — написал morozov2018sergey.

Ранее Глюкоза продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру, которую певице удается сохранять даже на самоизоляции. При этом подписчики певицы обратили внимание, что на ней нет нижнего белья. Кроме того, звезда успела предстать перед поклонниками и в обнаженном виде — она сфотографировалась голой в прозрачном плаще, прикрыв при этом грудь руками.