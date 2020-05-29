Аглая Тарасова взбудоражила поклонников постельными снимками

Москва, 29 мая. Актриса Аглая Тарасова, наиболее известная по фильмам «Лед» и «Лед-2», взбудоражила поклонников пикантными постельными снимками. Она снялась в топе, сделанном из белых цветов, оставив остальные части тела обнаженными.

Откровенная фотосессия появилась на странице звезды в Instagram. Тарасова опубликовала серию из шести снимков, на которых позирует, прикрываясь белоснежным одеялом. На ней практически нет одежды, но оставлены ее узнаваемые кудри и сделан легкий макияж, подчеркивающий глаза, губи и румянец на щеках.

Необычное сочетание эротики и нежности свело подписчиков девушки с ума. Поклонники оставили под постом множество комментариев, в которых восхваляли ее красоту. Многие даже назвали Тарасову самой красивой актрисой.

«Какая вы красивая, Аглая. Очень харизматичная и трогательная», — написала под фото alinabedrintseva. «Нежность», — отметила olesya_sok. «Восторг», — кратко высказался пользователь y_pntlnk. «Секси», — прокомментировал danilo_bozic. «В который раз убеждаюсь, что Аглая самая красивая актриса», — призналась chay.bez.caxapa.

На последнем фото вместе с актрисой позируют два красивых кота. Они находятся по обеим сторонам от Тарасовой, и одного из них артистка придерживает за хвост.

«Отпустите хвост котейки!» — попросила переживающая за животное pupkin2067.

Ранее актриса в Instagram поразила фанатов эффектным черно-белым фото, передает «Пятый канал». Она предстала закутанной в развевающийся шарф, оставив открытыми стройные ноги.

Тарасова обрела популярность и любовь зрителей после съемок в картинах «Лед» и «Лед-2». Она стала обладательницей премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино.