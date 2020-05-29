Онищенко назвал самое «забытое» место, где есть риск заразиться коронавирусом 

Москва, 29 мая. Маску и перчатки в период эпидемии необходимо надевать перед выходом из квартиры, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

Он назвал подъезд самым «забытым» местом с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. И напомнил, что в этой части здания, как правило, почти нет инсоляции, поэтому вирус может сохраняться долго.

«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — цитирует Онищенко «Парламентская газета».

Бывший главный санитарный врач ранее посоветовал соблюдать масочный режим не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять социальную дистанцию с окружающими. Депутат признался, что последние 40 лет только и мечтал о том, как в России ношение масок во время заболеваемости гриппом станет нормой.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России выявлено более 379 тысяч случаев COVID-19. При этом около 150 тысяч пациентов выздоровели, порядка четырех тысяч скончались. Лидерство по числу заболеваний удерживают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.