Ученые назвали распространенный симптом легкого течения коронавируса

Колумбус, 29 мая. Почти половина зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса. Об этом пишет портал Eurekalert.

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) установили, что практически 50% людей с подтвержденным COVID-19 замечают изменения в своем ощущении вкуса.

«В более ранних исследованиях этот симптом не отмечался, что, вероятно, было связано с преобладанием других признаков. Это кашель, лихорадка и проблемы с дыханием. Сейчас ясно, что измененное или утраченное чувство вкуса также присутствует у значительной части пациентов», — рассказали ученые.

Эксперты проанализировали пять исследований, проведенных в период с середины января до конца марта. В них были задействованы более 800 пациентов. У 49,8% людей были проблемы со вкусовыми ощущениями. По словам специалистов, это дает основания полагать, что реальная распространенность этого симптома еще выше.

Ученые полагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни, и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.

Потеря вкуса при COVID-19 может объясняться способностью вируса связываться с так называемым рецептором ACE-2, который экспрессируется в эпителиальных клетках языка и рта.

Ранее американские ученые объяснили, почему больные с коронавирусом часто теряют обоняние. До них исследователи из Университета Цинциннати сообщили, что степень потери обоняния может свидетельствовать о том, в какой форме будет протекать заболевание, то есть насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19.

Ухудшение функции распознавания запахов является одним из самых распространенных симптомов COVID-19.