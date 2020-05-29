Рост продаж антибиотиков зафиксировали в РФ

Москва, 29 мая. Рост продаж антибиотиков зафиксировали в России в первом квартале текущего года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

За период с января по март 2020 года в российских аптеках продали около 65 миллионов упаковок антибактериальных препаратов.

«Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года: в начале 2019 года было продано 57,3 миллиона упаковок таких лекарств», — передает RT.

Аналитики зафиксировали рост по антибиотикам и в стоимостном выражении. Так, в первом квартале 2020 года продали лекарств на 12,3 миллиарда рублей, а в прошлом — на 10,1 миллиарда (рост составил почти 22%).

Ранее аналитики DSM Group рассказали, что продажи противовирусных препаратов в России в первом квартале 2020 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-март в аптеках реализовали около 38,4 миллиона упаковок.

Тем временем стало известно о планах научного центра вирусологии «Вектор» начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Специалисты рассматривают конец июня, к тому времени они уже должны получить результаты исследований на животных и разрешение от Минздрава РФ.