Редкое фото полуобнаженной Мэрилин Монро выставили на аукцион за $4000

Нью-Йорк, 29 мая. В Соединенных Штатах Америки редкий снимок обнаженной Мэрилин Монро продают с аукциона. Начальная цена фотокарточки, подписанной лично основателем журнала Playboy Хью Хефнером, составляет 4 000 долларов, то есть более 280 тысяч рублей. Об этом пишет американское издание New York Post.

По данным издания, на аукционе кроме данной фотографии представлены и другие снимки молодой Монро. Большинство из них были сделаны венгерским фотографом Андре де Динесом в 1945 году. По словам хозяина аукционного дома Нейта Сандерса, оригинальные снимки секс-символа США 1950-х годов очень редки.

«Они представляют собой великолепные изображения Монро — зарождающейся звезды, и высоко ценятся коллекционерами», — цитирует Сандерса зарубежное издание.

Начальная цена на все фотографии стартует от 1000 долларов, то есть 71 000 рублей. Снимок обнаженной Монро является особенным лотом с повышенной стоимостью. Кадр был сделан фотографом Эрлом Мораном в 1946 году, а в 1987-м снимок был размещен на обложке Playboy в день 25-й годовщины смерти актрисы.

Напомним, ранее американский таблоид Daily Mail сообщил, что тело американской киноактрисы и модели Мэрилин Монро было заснято в морге фотографом, который подкупил охранников двумя бутылками виски. По данным издания, фотограф Ли Винер смог отснять пять кассет пленки с телом скончавшейся от передозировки наркотическими препаратами звезды. Три кассеты он отправил в издание Time, которое выпустило номер со снимком тела секс-символа 1950-х годов с биркой на большом пальце ноги.