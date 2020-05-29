Мэр Миннеаполиса объявил режим ЧС из-за массовых беспорядков

Миннеаполис, 29 мая. Мэр американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации на 72 часа из-за массовых беспорядков, причиной которых стала смерть афроамериканца при задержании полицейскими. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что жители и гости Миннеаполиса находятся под угрозой «получения серьезных травм или смерти». Кроме того, по мнению городских властей, высока вероятность дальнейших беспорядков, что требует «экстраординарных мер».

Согласно распоряжению, глава управления по чрезвычайным ситуациям Миннеаполиса должен запросить помощь и ресурсы у ближайших городов и округов, штата, а также федеральных властей. Ранее режим ЧС объявили и власти штата Миннесота. Кроме того, губернатор штата распорядился привлечь к обеспечению безопасности подразделения Национальной гвардии, пишет Infox.ru.

Напомним, протесты в США начались после того, как в Сеть попало видео с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские повалили 48-летнего мужчину на землю и придавили его шею к асфальту. Задержанный жаловался, что не может дышать, позднее Флойда доставили в больницу, где он скончался.

После смерти афроамериканца жители Миннеаполиса начали бунтовать, крушить машины и жечь магазины. Кроме того, на фоне беспорядков в городе активизировались мародеры, передает «Царьград». Ранее сообщалось, что беспорядки начались также в Лос-Анджелесе, где мирный протест перерос в настоящий бунт.