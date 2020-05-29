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8:38 29 Мая 2020

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков. События дня. ФАН-ТВ

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Минтруд предложил новые правила увольнения

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков. События дня. ФАН-ТВ

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. В частности, предлагается запретить увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя. Также при сокращении численности или штата в условиях пандемии допускать увольнение только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином. Проект отправили на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков. События дня. ФАН-ТВ

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. По мнению властей, жители и гости города находятся под угрозой «получения серьезных травм или смерти». Напомним, гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления «вирусного» видео его задержания, после которого он скончался в реанимации. Руководство полиции города заявило об увольнении четырех офицеров, причастных к смерти Флойда. 

Трамп подписал указ о работе соцсетей в США

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. «Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так», — сказал он. Напомним, ранее Трамп отметил, что допускает возможность закрытия сервиса микроблогов Twitter. В настоящее время глава государства планирует обсудить данный вопрос с юристами. 

Матчи РПЛ пройдут со зрителями

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков. События дня. ФАН-ТВ

Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата России. Также ведомство получило разрешение на проведение игр в присутствии болельщиков, но заполняемость стадиона должна составлять не более 10%. Напомним, розыгрыш Российской премьер лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. А 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон с 21 июня.

 