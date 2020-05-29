В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков. События дня. ФАН-ТВ

Минтруд предложил новые правила увольнения Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. В частности, предлагается запретить увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя. Также при сокращении численности или штата в условиях пандемии допускать увольнение только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином. Проект отправили на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. По мнению властей, жители и гости города находятся под угрозой «получения серьезных травм или смерти». Напомним, гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления «вирусного» видео его задержания, после которого он скончался в реанимации. Руководство полиции города заявило об увольнении четырех офицеров, причастных к смерти Флойда.

Трамп подписал указ о работе соцсетей в США Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. «Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так», — сказал он. Напомним, ранее Трамп отметил, что допускает возможность закрытия сервиса микроблогов Twitter. В настоящее время глава государства планирует обсудить данный вопрос с юристами.