Украинская националистка Ницой разделила русскоговорящих на категории

Киев, 29 мая. Украинская писательница и националистка Лариса Ницой разделила русскоговорящих соотечественников на две категории. Мыслями по этому вопросу она поделилась на своей странице в Facebook.

По мнению Ницой, первая группа русскоговорящих украинцев — это те, чьи предки говорили по-украински, но из-за давления «имперско-советско-большевистской власти» начали говорить по-русски.

«Они пытались выжить — и говорили по-русски. Они получили такую ​​глубокую психологическую травму, что до сих пор не вышли из этого. Более того, не только они, но и их потомки говорят по-русски», — написала националистка.

Писательница утверждает, что у этой категории людей развился «стокгольмский синдром», поэтому они нуждаются в психологической помощи, сообщает «Газета Кемерова».

Второй тип русскоговорящих — это, по словам Ницой, приезжие, которые по разным причинам и в разное время попали на Украину.

«Эти пришлые люди/работники/колонизаторы/захватчики поселились здесь, родили потомков, и их потомки тоже говорят, что их родная речь — русская», — отметила писательница.

Ницой утверждает, что эта категория объединилась с «травмированными», и теперь они вместе воюют против украинского языка. Националистка призвала украинцев перестать «проглатывать» это и начать диктовать свои правила.

Ранее Лариса Ницой назвала российские соцсети «смертельной опасностью». Она призвала продлить запреты на российские ресурсы на Украине.