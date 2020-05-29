Больше половины опрошенных россиян готовы голосовать через Интернет

Москва, 29 мая. Более 50% опрошенных россиян высказали готовность в дальнейшем участвовать в различных голосованиях и референдумах через Интернет, если бы им дали такую возможность. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

Согласно исследованию, голосование через Интернет в настоящее время чаще всего поддерживается представителями молодого поколениям в возрасте от 18 до 24 лет. Из данных опроса также следует, что 11% респондентов не одобряют электронное голосование, поскольку они не имеют необходимой инфраструктуры, то есть компьютера или смартфона с выходом в Интернет. Исследование также показало, что 60% граждан боятся мошенничества или умышленных манипуляций при голосовании в Сети. При этом, ни у одной из групп населения нет какого-то предпочтительного способа волеизъявления в Интернете, сообщает ТАСС.

Исходя из полученных данных социологи сделали вывод, что введение инструментов дистанционного голосования должно со временем изменить привычную для избирателей схему поведения. При этом в первое время данный инструмент будет более востребован у молодежи и жителей крупных городов, которые тесно связаны с Интернетом. Равноценной площадкой для голосования Всемирная сеть сможет стать уже в обозримом будущем, примерно через 5 — 10 лет, считают ученые.

Напомним, ранее стало известно, что эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках будет продлен. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, россияне смогут проголосовать дистанционно в Единый день голосования 13 сентября, если у них не будет возможности сделать это по месту жительства.