Доктор Комаровский при помощи эксперимента показал, как надо мыть руки

Москва, 29 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский при помощи небольшого эксперимента на личном примере показал, как необходимо правильно мыть руки. Об этом он рассказал в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

В эксперименте также принял участие эпидемиолог Андрей Александрин. Он велел доктору Комаровскому надеть перчатки и закрыть глаза специальной маской. После этого Александрин налил в руки врачу черную краску, которая имитирует жидкое мыло или дезинфицирующее средство. Далее Комаровский начал «мылить» руки. Несмотря на профессионализм врача, на его перчатках все равно остались белые участки, на которых потенциально мог был остаться вирус.

«Я хочу обратить внимание, что очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь их спиртовым антисептиком, обрабатывать в том числе качественно и кисти рук. А это вы, например, не сделали, потому что вы как раз пожалели свою одежду», — отметил эпидемиолог Александрин.

Напомним, ранее доктор Комаровский развеял некоторые мифы об использовании санитайзера для рук. Как пояснил врач, если используется дезинфекция в виде спрея, то следует «пшикнуть» не менее 27 раз, чтобы получилось нужное количество средства, иначе дезинфекция рук будет некачественной. Такие данные, по словам доктора Комаровского, содержатся в рекомендациях ВОЗ.