Фармаколог рассказал, как не заразиться COVID-19 в общественных местах

Москва, 29 мая. Для того, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией в общественных местах, важно продолжать соблюдать социальную дистанцию и внимательнее относится к использованию средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он обратил внимание, что несмотря на постепенное открытие кинотеатров и начало сеансов, правила на ношение масок сохраняется даже во время просмотра фильма. Врач отмечает, что работники будут проводить обработку залов после каждого сеанса, однако пренебрегать индивидуальной защитой не стоит.

«Нельзя поесть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что все попкорны и жидкости отпадают. Мы пришли смотреть фильм, значит, только его и смотрим поедим дома», — пояснил Кондрахин в интервью газете «Московский комсомолец».

Врач также дал советы по посещению фитнес-центров. Рекомендуется следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все поверхности, до которых он касался или на которые дышал. Кроме того, спортивные снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга. Заниматься же рекомендуется в маске и хлопковых перчатках.

При посещении торговых центров специалист советует быть внимательнее в косметических магазинах, поскольку опасность заражения представляют пробники парфюмерии. Дело в том, что из-за запаха духов человек начинает дышать чаще. Если же рядом с ним находится инфицированный человек, шанс заразиться заметно повышается.

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