Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов

Москва, 29 мая. Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства. Об этом исполнитель написал в своем блоге в Instagram.

«Прежде всего, я поддержал бы не первую «плеяду звезд», а тех артистов , кто работает в государственных и народных театрах, в ресторанах, выступает в цирках, в хорах, в танцевальных ансамблях, занимается устройством и проведением массовых мероприятий», — написал певец.

Он отметил, что данные артисты не часто появляются на телевидении, а значит не столь широко известны. Однако некоторые из них зарабатывают на жизнь выступлениями и делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в стране, чем «суперзвезды», пояснил Шаляпин.

Он также согласился с мнением лидера группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым о том, что российская эстрада является «междусобойчиком на ТВ, который обслуживает определенный класс». Шаляпин уверен, что каждый артист должен обладать патриотизмом, который заключается уважении и сострадании к свои зрителям и слушателям.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции российские артисты якобы оказались в затруднительном финансовом положении. Слова бизнесмена вызвали широкий резонанс в обществе. Недавно сложившуюся ситуацию прокомментировала супруга Пригожина Валерия. Она отметила, что слова ее мужа были слишком громогласны. Однако, он привлек внимание к проблеме, считает исполнительница.