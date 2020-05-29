Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус может стать сезонной болезнью

Москва. 29 мая. Пандемия коронавирусной инфекции вполне может стать сезонным заболеванием и будет приходить в конце осени и ранней весной. К такому выводу пришел инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Как пояснил врач, подобное поведение коронавирусной инфекции возможно из-за ее схожести с сезонным гриппом.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп, так как для него комфортная температура 5–10 градусов, то вероятно он будет в конце осени и ранней весной» — сказал Тимаков в интервью РИА Новости.

По мнению инфекциониста, в настоящее время важнее всего создать иммунную прослойку у населения. Он также отмечает, что на данный момент в России предприняты все меры дл того, чтобы растянуть по времени заболеваемость, снизить нагрузку на здравоохранение и не получить высокую смертность. Врач также отметил, что в нашей стране сложился благоприятный сценарий развития ситуации, а у населения постепенно вырабатывается иммунитет.

Ранее известный российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что человечество «прошляпило» нынешнюю коронавирусную инфекцию. Если бы на нее обратили внимание раньше, то у нас на руках уже давно были бы и вакцина, и необходимые лекарственные препараты, и никакой пандемии бы не случилось, убежден ученый.