Дерматолог назвали семь видов сыпи, возможных при COVID-19

Москва, 29 мая. Заражение коронавирусной инфекцией способно провоцировать на коже человека различные высыпания и патологии. При этом одни из них могут стать первыми признаками заражения, а другие появиться в ходе лечения. Об этом заявили российские врачи-дерматологи.

По словам доцента кафедры кожных и венерических болезней Факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольги Жуковой, в целом все кожные заболевания, вызываемы COVID-19, можно разделить на семь групп. Первые — это ангииты кожи, воспаления стенок сосудов. Их появление обусловлено непосредственно коронавирусной инфекцией, поясняет медик.

Второй группой являются папуло-везикулезные высыпания. Они характеризуются острыми клиническими симптомами и обычно плотно покрывают все тело. К третьей группе относятся розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи — воспалительные заболевания кожи, характеризующиеся красными или розовыми папулами и бляшками. Также медики посоветовали обратить внимание на появление кореподобной сыпи, крапивницы. К последней категории относятся трофические изменения тканей лица, которые возникают у пациентов на ИВЛ.

«При данных кожных проявлениях врач дерматолог должен тщательно собрать анамнез и заподозрить существование у пациента коронавирусной инфекции, особенно если при этом есть или были симптомы ОРВИ», — цитируют «Известия» врача дерматовенеролог-онколога Наталью Шепилову.

Напомним, ранее дерматолог посоветовала проводить гигиеническую обработку рук перед использованием одноразовых перчаток и носить их не более двух часов. Эксперт отметила, что медицинские перчатки различаются материалом, технологией производства и химическим составом, однако есть общие рекомендации по их правильному ношению.