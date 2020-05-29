Миро раскритиковала Седокову за желание стать «сексуальной бабушкой»

Москва, 29 мая. Светский блогер Лена Миро в своем Live Journal раскритиковала певицу и актрису Анну Седокову, которая в одном из своих интервью заявила о желании стать «самой сексуальной бабушкой для своего дедули».

По мнению Миро, певица уже находится в биологическом возрасте пожилой женщины, однако она еще этого просто не поняла. Скандальный блогер считает, что у женской сексуальности есть срок годности, при этом он «значительно короче, чем у осетрины», пишет Лена Миро.

«Дуры искренне верят в то, что, если будут очень стараться, то останутся желанными даже в преддверии климакса. Чушь собачья», — поясняет она.

Блогер также отмечает, что бессрочность женской сексуальной привлекательности является мифом, который создали маркетологи для заработка денег.

Напомним, ранее Лена Миро грубо высказалась в адрес российской певицы Аллы Пугачевой. Она заявила, что Примадонне российского шоу-бизнеса уже давно пора на пенсию. Миро также считает, в отличие от российской эстрады, на Западе артисты «занимаются своим делом не ради денег, а потому что не могут не заниматься». По ее словам, за рубежом музыкант способен обеспечить себе всю жизнь выпуском одного альбома и заниматься творчеством, а российские артисты вынуждены «лезть в скандалы и позориться».