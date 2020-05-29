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Экономисты BCG навали три сценария развития ситуации на рынке труда РФ

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Экономисты BCG навали три сценария развития ситуации на рынке труда РФ

Москва, 29 мая. Специалисты компании Boston Consulting Group (BCG) провели исследование российского рынка труда и назвали три сценария развития безработицы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Согласно расчетам экономистов, при благоприятном развитии ситуации количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6-7%.

Базовым и наиболее вероятным сценарием развития ситуации был специалистами назван «Тяни-толкай». Как поясняют исследователи, он предполагает умеренный уровень сокращений. Примерно на 11-16% в сфере услуг, 7-10% в торговле, 6-10% в строительстве и недвижимости и 5-10% в промышленности.

При этом самым негативным сценарием называется «Критический спад». Он предполагает рост числа безработных до 12-15%, с ростом числа сокращения на 7,8 миллиона в абсолютном выражении. Уточняется, что трудоустройство в данном случае могут потерять до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

«Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор», — приводит слова исследователей BCG РИА Новости.

Управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка отметил, что при любом из сценариев наиболее сильный удар испытает сфера услуг и непродовольственный ритейл. Он также выразил мнение, что активная господдержка должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что общенациональный план восстановления экономики России должен быть реализован до конца 2021 года. Об этом пишет газета «Известия».

Экономисты BCG навали три сценария развития ситуации на рынке труда РФ

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