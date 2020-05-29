Экономисты BCG навали три сценария развития ситуации на рынке труда РФ

Москва, 29 мая. Специалисты компании Boston Consulting Group (BCG) провели исследование российского рынка труда и назвали три сценария развития безработицы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Согласно расчетам экономистов, при благоприятном развитии ситуации количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6-7%.

Базовым и наиболее вероятным сценарием развития ситуации был специалистами назван «Тяни-толкай». Как поясняют исследователи, он предполагает умеренный уровень сокращений. Примерно на 11-16% в сфере услуг, 7-10% в торговле, 6-10% в строительстве и недвижимости и 5-10% в промышленности.

При этом самым негативным сценарием называется «Критический спад». Он предполагает рост числа безработных до 12-15%, с ростом числа сокращения на 7,8 миллиона в абсолютном выражении. Уточняется, что трудоустройство в данном случае могут потерять до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.

«Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор», — приводит слова исследователей BCG РИА Новости.

Управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка отметил, что при любом из сценариев наиболее сильный удар испытает сфера услуг и непродовольственный ритейл. Он также выразил мнение, что активная господдержка должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что общенациональный план восстановления экономики России должен быть реализован до конца 2021 года. Об этом пишет газета «Известия».