Валерия прокомментировала скандал вокруг ее мужа Иосифа Пригожина

Москва, 29 мая. Российская певица Валерия в своем Instagram-аккаунте прокомментировала скандал, возникший вокруг ее супруга и продюсера Иосифа Пригожина. Ранее он заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции российские артисты якобы оказались в затруднительном финансовом положении.

Своим мнением о ситуации Валерия поделилась в комментариях под одним из постов. Изначально певица выложила фотографию и написала, что удивлена остроумием российского народа и тем, сколько шуток появилось в период пандемии и самоизоляции. Она спросила у своих подписчиков, какие шутки на тему коронавируса понравились им, однако фанаты певицы отреагировали иначе.

«Я думаю Смешной твой муж Иосиф. Он не чем от другого народа не отличается. Как вляпается со своим языком. И вы все не рады», — написала одна из подписчиц (пунктуация и орфография автора. — Прим. ФАН).

В ответ на это Валерия согласилась, что заявление ее супруга было слишком громогласно. Однако, он привлек внимание к проблеме, считает исполнительница.

«Громко, может, слишком, но привлек внимание к серьезной проблеме, и многие деятели культуры его, конечно же, поддержали», — написала Валерия.

Напомним, на протяжении нескольких дней в Сети идет бурное обсуждение проблем звезд шоу-бизнеса, которые жалуются на нехватку денег из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Одним из первых стал Сергей Глушко, более известный как Тарзан, заявивший, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег.

Вскоре за него вступился Иосиф Пригожин. Слова продюсера высмеял музыкант Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Позже к обсуждению «безденежья» присоединились и другие артисты.