Похоронам российской пилотируемой космонавтики помешала плохая погода. Колонка Голоса Мордора

Давеча, был я ошарашен громким заголовком от «Московского комсомольца» — «Сегодня, 27 мая, начнутся похороны российской пилотируемой космонавтики». Сначала, даже не поверил, думал, кто-то отфотошопил, чтобы очернить имя этой достойной газеты. Но вовремя вспомнил, что «Московский комсомолец», это та самая газета, в которой долго и плодотворно работал бежавший ныне на Украину Айдер Муждабаев и все стало на свои места. Давно уже никакая не достойная. И данный заголовок — совершенно обыденное дело для этого издания, которое уже достаточно долго и последовательно, льет на свою страну грязь и вранье.

Но вернемся к тем самым похоронам. Ими назвали, первый запуск пилотируемого корабля Илона Маска, под названием Crew Dragon. При чем тут похороны — не совсем понятно. Но, как оказалось, со мнением «Московского комсомольца», полностью согласна значительная часть совестливой интеллигенции, оппозиционных блогеров и СМИ. Все они, в этот вечер, не отрываясь смотрели прямую трансляцию запуска из США. Шоу было замечательным. Одни только скафандры астронавтов чего стоили!

Такое впечатление, что разрабатывали их не в конструкторском бюро, а в каком-нибудь модном доме. В общем, похожи они были на что угодно, но только не на космические скафандры. Совестливая публика буквально захлебывалась в соплях восторга и увлеченно рассказывала друг другу, какая все таки США передовая страна и какая в ней замечательная космонавтика, не то, что этот ваш Роскосмос. Даже скафандры астронавтов — и те огонь! А я тут же попытался себе представить, что было бы, если бы это Роскосмос одел своих космонавтов в такие скафандры. Та же самая публика, наверняка захлебывалась бы от смеха над отсталой «рашкой» и Рогозиным, который напялил на космонавтов какие-то нелепые костюмы мотоциклистов.

Кстати, не только скафандры астронавтов были «огонь» в США в этот день. Был огонь и настоящий. Но об этом, совестливые оппозиционные блогеры, наблюдавшие «похороны российской пилотируемой космонавтики», почему-то ничего не говорили. Дело в том, что в самой демократичной и свободной стране мира, как обычно бывает, полицейские убили чернокожего.

Полисмен, просто поставил задержанному афроамериканцу колено на шею, мужчина хрипел «Я не могу дышать!», а прохожие все снимали на свои телефоны. Звали мужчину Джордж Флойд и он умер. Задержан он был не с оружием в руках и не за какое-то, общественно опасное преступление. Чек, которым он расплатился в магазине, оказался поддельным. За что и был задержан бравыми полисменами, которые лишили его жизни. Миннеаполис вспыхнул. На улицы высыпали черные, белые, латинос — все.

Дело в том, что смерть чернокожих от рук полицейских в США, это достаточно частое дело. И реакция общества на такие события — массовые протесты, плавно переходящие в беспорядки. Сначала кричат лозунги «Жизнь черных имеет значение», а затем идут громить и грабить магазины. Ну а что? Культурные люди, цивилизованная нация, могут себе позволить. Только за последние годы, такое случалось в Фергусоне, Балтиморе и Шарлоттсвилле. В общем, Миннеаполис смотрел в ночь выбитыми глазницами разбитых магазинных витрин и вскоре запылал. Выгорел целый квартал. Кроме того, беспорядки начались и в Лос-Анджелесе.

С эпидемией, тоже все не очень весело. Несмотря на бравурные заявления Трампа, количество погибших, уже превысило сто тысяч человек. Но все это не особо интересовало российскую оппозиционную публику, на фоне такого значимого события, как первый полет пилотируемого корабля Илона Маска.

Илон Маск, для этой публики, вообще является некой иконой, его культ, в этой среде, сродни языческой вере. Не удивлюсь, если они в его честь и камлания устраивают. Это же великий Маск, из великих США, а не этот ваш отсталый Роскосмос.

Но так получилось, что никто из этих ребят, в этот день так и не дождался «похорон российской пилотируемой космонавтики». «Похоронам» помешала плохая погода, из-за которой запуск корабля был перенесен на другой день.