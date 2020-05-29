Костюшкин рассказал о пережитом в детстве изнасиловании

Москва, 29 мая. Певец Стас Костюшкин признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

Как сообщает портал «Super.ru», инцидент произошел в Ленинграде, когда ему было восемь лет. Вместе с четырьмя сверстниками он поехал на заброшенный завод пластполимеров. К мальчикам подошел незнакомец. Стас убежал, попытался спрятаться, однако мужчина заметил это и обратился к ребенку.

«Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал». И я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться. Мне страшно, трясутся ноги, но я вернулся обратно», — рассказал Костюшкин.

Мужчина скомандовал детям лечь на землю и открыть рты. По словам артиста, ребята договорились о том, чтобы не рассказывать никому о пережитом насилии. Костюшкин отметил, что, несмотря на то, что уже прошло 40 лет, он не может забыть произошедшее.

Очень долго певец не решался рассказать о насилии. Теперь же он пошел на этот шаг, поскольку очень боится за жизнь своих сыновей, что подобное может произойти и с ними.

Ранее российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ни разу не подвергалась домашнему насилию, при этом за пределами стен дома она попадала в ситуации, которые могли бы трагично закончиться. По словам артистки, однажды ее пытались изнасиловать. Хилькевич добавил, что ей заламывали руки и били по лицу, угрожали. Актриса добавила, что в тот момент всерьез опасалась за свою жизнь.