Тело 15-летней девочки обнаружили в реке в Псковской области

Псков, 29 мая. Неподалеку от деревни Елины Островского района Псковской области спасатели обнаружили тело 15-летней девочки. Подросток вместе с подругой пропала вечером в среду, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело ребенка было обнаружено в четверг в ходе поисковых работ водолазной группой аварийно-спасательной службы.

«Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления Следственного комитета.

На данный момент продолжаются поиски второй пропавшей девочки. Уточняется, что в них принимают участие правоохранители, МЧС, военные, волонтеры «Лиза Алерт» и местные жители. Кроме того, следователи опрашивают свидетелей, родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей.

Напомним, ранее в Кемеровской области подросток утонул на озере в поселке Ленинске-Кузнецком. Тело мальчика было обнаружено на расстоянии 15 метров от берега. Ребенок находился на озере без сопровождения взрослых.