В Кенсингтонском дворце опровергли информацию о нервном срыве Миддлтон

Лондон, 29 мая. Кенсингтонский дворец опроверг информацию, содержащуюся в материале журнала Tatler о герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон.

В понедельник в журнале Tatler была опубликована статья о Миддлтон, озаглавленная «Екатерина Великая», в которой содержалось множество развенчанных сейчас утверждений о том, как королевская семья приспосабливалась к своей новой усиленной роли в королевской семье после отъезда Гарри и Меган Маркл. Журналисты издания утверждали, что герцогиня Кембриджская чувствовала себя подавленной от навалившейся работы и преданной Гарри и Меган.

«Эта история содержит множество неточностей и ложных искажений, которые не были представлены Кенсингтонскому дворцу до публикации», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Now more than ever, the country is looking to Kate https://t.co/hVL2FSmxGe — Tatler (@Tatlermagazine) May 26, 2020

Как сообщает Harper's Bazaar, главный редактор Tatler выступил в защиту своих журналистов, заявив, что Дворец на самом деле знал о готовящейся статье.

«Главный редактор Tatler Ричард Деннен выступает в поддержку репортажей Анны Пастернак и ее источников. Кенсингтонский дворец знал, что мы работали над обложкой «Екатерины Великой» несколько месяцев назад, и мы попросили их вместе поработать над этим. Тот факт, что они отрицают, что они знали об это, категорически ложный», — заявил Деннен.

От Кенсингтонского дворца не ожидается дальнейших комментариев относительно этой истории. Герцогиня Кембриджская в настоящее время работает в своем поместье в Анмер-Холле вместе с принцем Уильямом.