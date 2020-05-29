Модель Ирина Шейк удивила подписчиков фотографией в прозрачном бюстгальтере

Москва, 29 мая. В Сети появились новые снимки российской супермодели Ирины Шейк. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии для рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi. Фотографии уже вызвали бурную эмоцию среди поклонников модели.

Снимки были размещены в официальном аккаунте бренда. На них Шейк запечатлена в черном бюстгальтере под названием Invisible («Невидимый»), который подчеркивает ее грудь. Кроме того, модель одета в рубашку из черного шелка. Откровенные фотографии модели сразу вызвали бурные эмоции среди ее подписчиков и фанатов. Одни заявили, что женщина не может быть настолько совершенной. Другие признались, что Шейк на новых снимках особенно хороша.

«Великолепная, впрочем, как и всегда», «Ирина выглядит еще прекраснее, чем 10 лет назад», — написали подписчики под фотографией.

Стоит отметить, что за сутки снимок с откровенной фотосессии в брендированном нижнем белье набрал 434 тысячи отметок мне нравится и 2 тысячи комментариев.

Напомним, ранее Ирина Шейк вместе с другими знаменитостями приняла участие в проекте, направленном на поддержку Италии, пострадавшей от коронавируса. На фото звезда предстала с непривычно короткой стрижкой. Запустил акцию известный журнал Vanity Fair. Задумку глянца согласились поддержать Андреа Бочелли, Роберт Де Ниро, Стелла Маккартни и другие публичные персоны.